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Страны G7 согласовали потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель

Страны G7 согласовали потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель Страны G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель для подчиненных им территорий и судов.
Энергетика
3 декабря 2022 г. 22:03
Страны G7 согласовали потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель

Страны G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель для подчиненных им территорий и судов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении и разъяснительных документах Еврокомиссии.

Согласно информации, "Группа семи" согласовала сегодня потолок цен на российскую нефть, Совет ЕС также параллельно утвердил это решение.

"Потолок будет установлен на уровне в $60 за баррель и будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка. Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов (цена для нефтепродуктов будет финализирована позднее), - сообщила Еврокомиссия.

Поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января, будет действовать отсрочка в 45 дней.

Еврокомиссия отдельно подчеркнула, что эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС останется в силе и также вступит в силу с 5 декабря, однако танкеры в юрисдикции Евросоюза смогут транспортировать нефть в третьи страны, только если она продается ниже ценового потолка.

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