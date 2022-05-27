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Страны G7 призвали ОПЕК увеличить нефтедобычу

Страны G7 призвали ОПЕК увеличить нефтедобычу Министры энергетики и климата стран G7 призвали страны ОПЕК увеличить добычу нефти на фоне резкого скачка цен на топливо.
Энергетика
27 мая 2022 г. 17:58
Страны G7 призвали ОПЕК увеличить нефтедобычу

Министры энергетики и климата стран G7 призвали страны ОПЕК увеличить добычу нефти на фоне резкого скачка цен на топливо.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы призываем страны, добывающие нефть и газ, действовать ответственно и отреагировать на сужающийся глобальный рынок, а также отмечаем, что ОПЕК (в этом процессе) отведена ключевая роль", - говорится в коммюнике по итогам состоявшейся в Берлине встречи министров.

Они указали на необходимость снижения зависимости Евросоюза от российского природного газа и отметили важность увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) для "смягчения возможных перебоев поставок трубопроводного газа, особенно на европейские рынки".

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Версия на английском языке G7 countries urge OPEC to increase oil production

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