Страны G7 намерены продолжать ужесточение ценового потолка на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов.

Страны Группы семи (G7) намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов.

Как передает Report , об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров. Мы продолжим принимать меры по ужесточению режима соблюдения и контроля предельных цен на нефть", - отмечается в документе.

"Работая над поддержанием стабильности поставок, мы будем реагировать на нарушения потолка цен на нефть, в том числе путем введения дополнительных санкций в отношении тех, кто занимается мошенническими практиками при транспортировке российской нефти, и против сетей, созданных Россией для извлечения дополнительных доходов от нарушений потолка цен", - утверждается в заявлении.

"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетической сферы", - добавили лидеры G7.