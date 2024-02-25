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Страны G7 намерены продолжать ужесточение ценового потолка на российскую нефть

Страны G7 намерены продолжать ужесточение ценового потолка на российскую нефть Страны Группы семи (G7) намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов.
Энергетика
25 февраля 2024 г. 08:10
Страны G7 намерены продолжать ужесточение ценового потолка на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов.

Как передает Report, об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров. Мы продолжим принимать меры по ужесточению режима соблюдения и контроля предельных цен на нефть", - отмечается в документе.

"Работая над поддержанием стабильности поставок, мы будем реагировать на нарушения потолка цен на нефть, в том числе путем введения дополнительных санкций в отношении тех, кто занимается мошенническими практиками при транспортировке российской нефти, и против сетей, созданных Россией для извлечения дополнительных доходов от нарушений потолка цен", - утверждается в заявлении.

"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетической сферы", - добавили лидеры G7.

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