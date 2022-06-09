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Страны G7 изучают возможность ограничения цен на российскую нефть

Страны G7 изучают возможность ограничения цен на российскую нефть Страны G7 обсуждают возможность установления потолка цен на нефть из России. Подобные дискуссии ведутся с целью сокращения прибылей Москвы и финансирования войны против Украины.
Энергетика
9 июня 2022 г. 03:24
Страны G7 изучают возможность ограничения цен на российскую нефть

Страны G7 обсуждают возможность установления потолка цен на нефть из России. Подобные дискуссии ведутся с целью сокращения прибылей Москвы и финансирования войны против Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он отметил, что переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам.

"Один из таких каналов представляют шерпы доверенные лица руководителей стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти", - сказал Салливан.

Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен подчеркнула, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи.

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Версия на азербайджанском языке G7 Rusiya neftinin qiymətlərini məhdudlaşdırmaq imkanlarını araşdırır

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