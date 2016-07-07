Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Трансадриатический трубопровод (TAP) является частным проектом, поэтому страны европейской части проекта Южного газового коридора не будут получать плату за транзит газа.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Natural Gas Europe, об этом заявил источник в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Источник сообщил, что новые компании TAP должны пройти регистрацию в Греции, Албании и Италии: "Указанные страны будут получать налоги от этих компаний".

Гендиректор TANAP Салтук Дюзйол заявил турецкой газете Hürriyet, что транспортные расходы на каждые 1 000 кубометров газа по TANAP составят 70 долларов: "30% этой суммы достанется одному из акционеров проекта - BOTAŞ. На каждые 1 000 кубометров газа в бюджет Турции будет выплачиваться налог в размере 5,95 доллара".

Напомним, что грузинское правительство рассчитывает получать в качестве платы за транзит ежегодно 1 млрд. кубометров газа с месторождения "Шахдениз".

Отметим, что проект Южного газового коридора предусматривает поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Предполагаемая протяженность трубопровода - 3 500 км. Южный газовый коридор включает 3 трубопровода: Южно-Кавказский трубопровод (территория Азербайджана и Грузии), Трансанатолийский трубопровод (TANAP, территория Турции), Трансадриатический трубопровод (TAP - Греция, Албания, Италия).