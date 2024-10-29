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Страны ЕС зимой увеличат экспорт электроэнергии в Украину и Молдову

Страны ЕС зимой увеличат экспорт электроэнергии в Украину и Молдову Экспортные мощности электроэнергии для Украины и Молдовы из соседних стран ЕС могут быть увеличены в зимний период.
Энергетика
29 октября 2024 г. 18:57
Страны ЕС зимой увеличат экспорт электроэнергии в Украину и Молдову

Экспортные мощности электроэнергии для Украины и Молдовы из соседних стран ЕС могут быть увеличены в зимний период.

Как передает Report, об этом сообщила Еврокомиссия со ссылкой на операторов систем передачи (TSO) континентальной Европы.

"На основе совместной оценки состояния энергосистемы Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) объявила сегодня, что лимит экспорта может быть увеличен с 1700 МВт до 2100 МВт с 1 декабря, при сохранении стабильности энергосистемы и эксплуатационной безопасности", - говорится в коммюнике ЕК.

"Сегодняшнее объявление является еще одним признаком сильной поддержки, которую ЕС оказывает Украине и Молдове, и солидарности европейского сообщества TSO", - заявила член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

Напомним, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 19 сентября на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем пресс-конференции сообщила, что ЕС, помогая Украине в сфере энергетики перед предстоящей зимой, будет действовать "в трех областях: ремонт, подключение и стабилизация".

"Цель состоит в том, чтобы удовлетворить неотложные потребности населения, в то время как мы делаем энергосистему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе", - сказала председатель Еврокомиссии.

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