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Страны ЕС заполнили свои ПГХ почти на 90%

Страны ЕС заполнили свои ПГХ почти на 90% Страны Евросоюза продолжают закачку газа в свои подземные хранилища (ПГХ) и приблизились к отметке 90%.
Энергетика
4 октября 2022 г. 10:35
Страны ЕС заполнили свои ПГХ почти на 90%

Страны Евросоюза продолжают закачку газа в свои подземные хранилища (ПГХ) и приблизились к отметке 90%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По итогам газовых суток 2 октября (завершились утром 3 октября) европейские ПГХ заполнены на 89,32%, или на 96,53 млрд кубометров. Прирост за день составил 0,35 процентного пункта.

При этом в выходные темпы закачки газа, как обычно, повысились: если в будни в среднем они составляли на прошлой неделе 0,19 процентного пункта, то в субботу и воскресенье выросли до 0,26 процентного пункта и 0,35 процентного пункта соответственно.

По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить ПГХ не менее чем на 80%. Этот показатель пока не достигнут в Болгарии (76,31%), Венгрии (74,08%), Латвии (52,75%). При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа.

Ранее Еврокомиссия сообщала о том, что ПГХ обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа.

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Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələrində yeraltı təbii qaz anbarlarında doluluq səviyyəsi 90 %-ə çatır
Версия на английском языке EU countries fill their underground gas storage facilities by almost 90%

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