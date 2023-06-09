Страны ЕС заключили первые контракты по совместным закупкам 11,6 млрд куб. м СПГ

Страны Евросоюза (ЕС) и государства-партнеры заключили первые контракты на платформе совместных закупок СПГ объемом 11,6 млрд кубометров.

Страны Евросоюза (ЕС) и государства-партнеры заключили первые контракты на платформе совместных закупок СПГ объемом 11,6 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на брифинге по итогам первой серии тендеров на этой платформе.

"Я рад сообщить, что первые контракты в рамках совместных закупок подписаны, - сказал Шефчович. - Мы готовим второй тендер, который проведем с учетом опыта первого, и ожидаем подписания новых контрактов".

По словам Шефчовича, участвующие в закупках страны ЕС, а также партнеры - Сербия, Молдова и Украина - выставили заявки на 11,6 млрд кубометров, предложение на тендере составило 13,5 млрд кубометров.

Механизм совместных закупок газа ЕС принял в декабре 2022 года. Его главная цель - не допускать конкуренции между странами сообщества за поставки газа, что должно способствовать снижению цен.