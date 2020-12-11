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Страны ЕС согласовали снижение выбросов в атмосферу до 55%

Страны ЕС согласовали снижение выбросов в атмосферу до 55% К 2030 году потребление нефти должно снизиться почти на треть, а газа — на четверть
Энергетика
11 декабря 2020 г. 16:26
Страны ЕС согласовали снижение выбросов в атмосферу до 55%

Страны ЕС согласились сделать обязательной для выполнения цели по снижению выбросов вредных газов в атмосферу минимум на 55% к 2030 году.

Как передает Report, об этом говорится в заключениях саммита глав государств союза, где было принято это решение.

"Европейский совет одобряет обязательную цель ЕС по чистому сокращению выбросов парниковых газов на внутреннем рынке не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Он призывает законодателей отразить эту новую цель в предложении по Европейскому закону о климате и оперативно принять этот закон", — говорится в документе.

Еврокомиссия в сентябре предложила поднять цель по снижению итоговых выбросов парниковых газов до минимум 55% с прежних 40%. Эту цель должны были согласовать институты власти ЕС, в том числе лидеры стран союза. Одной из выгод такого скачка, который потребует и значительных инвестиций, и изменений в энергосистеме, ЕК называла снижение импорта энергоресурсов и затрат на него.

Как сообщала еврокомиссар Кадри Симсон, энергетический сектор является ключевым в достижении цели в 55%, поскольку на него приходится 75% выбросов в ЕС. К 2030 году потребление нефти должно снизиться почти на треть, а газа — на четверть, добавляла она.

Еврокомиссия ранее предложила сделать Евросоюз к середине века в принципе климатически нейтральным — когда объем выбрасываемых парниковых газов в атмосферу равен объему их улавливания. Для этого потребуются изменения в структуре производства и потребления энергии в странах союза и многомиллиардные инвестиции. Цель на 2030 год — промежуточный шаг в этой стратегии.

Евросоюз в целом стремится к диверсификации источников получения энергии, развитию возобновляемой энергетики, снижению зависимости от импорта. Кроме того ЕК считает важным прекратить в ЕС субсидирование проектов в области ископаемых видов топлива.

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