Страны ЕС планируют максимально заполнить ПГХ к сезону отбора

Страны Евросоюза продолжают закачку газа в подземные хранилища, стремясь заполнить их по максимуму до наступления зимнего сезона.

Страны Евросоюза продолжают закачку газа в подземные хранилища, стремясь заполнить их по максимуму до наступления зимнего сезона.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По состоянию на конец газовых суток 22 октября европейские "подземки" заполнены на 93,43%, прирост за день составил 0,25 процентного пункта. Всего в ПГХ Европы сейчас около 101,1 млрд кубометров газа.

В 2021 году хранилища в ЕС на эту дату были заполнены на 77,21%. Однако пока Евросоюз все же отстает от темпов закачки 2019 и 2020 годов, когда ПГХ были заполнены на 97,55% и 94,48% соответственно.

По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить газохранилища не менее чем на 80%, а в последующие годы - не менее чем на 90%. В этом отношении в отстающих осталась только Латвия с показателем 55,99%.

При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная. Вместе с тем ПХГ обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.

Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября-начале ноября. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".