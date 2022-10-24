О нас

Страны ЕС планируют максимально заполнить ПГХ к сезону отбора

Страны ЕС планируют максимально заполнить ПГХ к сезону отбора Страны Евросоюза продолжают закачку газа в подземные хранилища, стремясь заполнить их по максимуму до наступления зимнего сезона.
Энергетика
24 октября 2022 г. 10:17
Страны ЕС планируют максимально заполнить ПГХ к сезону отбора

Страны Евросоюза продолжают закачку газа в подземные хранилища, стремясь заполнить их по максимуму до наступления зимнего сезона.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По состоянию на конец газовых суток 22 октября европейские "подземки" заполнены на 93,43%, прирост за день составил 0,25 процентного пункта. Всего в ПГХ Европы сейчас около 101,1 млрд кубометров газа.

В 2021 году хранилища в ЕС на эту дату были заполнены на 77,21%. Однако пока Евросоюз все же отстает от темпов закачки 2019 и 2020 годов, когда ПГХ были заполнены на 97,55% и 94,48% соответственно.

По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить газохранилища не менее чем на 80%, а в последующие годы - не менее чем на 90%. В этом отношении в отстающих осталась только Латвия с показателем 55,99%.

При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная. Вместе с тем ПХГ обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.

Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября-начале ноября. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке EU countries plan to fill underground gas storage facilities to fullest

Самое читаемое

Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
18 октября 2022 г. 11:54
В Стамбуле проходит заседание комитета ОТГ
В Стамбуле проходит заседание комитета ОТГ
18 октября 2022 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi