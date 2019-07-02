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Страны вне ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

​Страны вне ОПЕК присоединились к продлению сделки

Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, присоединились к решению организации о продлении сделки на 9 месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что делегаты ОПЕК+ единогласно одобрили долгосрочную Хартию о сотрудничестве ОПЕК+.

Накануне страны ОПЕК одобрили продление сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев - до конца марта 2019 года. 

Между тем, совещание стран ОПЕК и не-ОПЕК еще не завершилось. На текущий момент идет заседание в узком составе.

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