Министр энергетики Саудовской Аравии допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.

Как передает Report, об этом сообщил Халид аль-Фалих в интервью "РИА Новости".

"Мы (ОПЕК+) встретимся в мае в Саудовской Аравии и в Вене в июне. Во время этих встреч мы оценим фундаментальные показатели рынка, а на них влияют многие факторы: глобальная экономика, рост поставок из некоторых стран и перебои поставок из других стран, на них влияет и спрос - надо посмотреть, как мы оцениваем спрос. И балансирующий фактор в данном случае – между спросом и поставками - это запасы", - сказал аль-Фалих.

"Мы посмотрим на запасы - выше ли они нормального уровня или ниже. И мы скорректируем уровень производства в соответствии с этим. Основываясь на том, что я сегодня вижу и ожидаю, я склоняюсь к тому, что будет какое-то соглашение по уровню добычи (нефти). Он может остаться таким же, может немного измениться вверх или вниз, я не знаю", - сообщил министр.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.