ОПЕК в октябре снизил перевыполнение обязательств по сделке ОПЕК+

Страны, входящие в организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), в октябре увеличили добычу нефти на 943 тыс. баррелей в сутки в сравнении с добычей в сентябре, до 29,65 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском отчете организации.

Добыча нефти в октябре выросла в основном за счет Саудовской Аравии - рост на 1,174 млн б/c, тогда как в сентябре она упала на 1,3 млн баррелей из-за атак на объекты Saudi Aramco. В Венесуэле добыча выросла на 42 тыс. б/с - до 687 тыс. б/с, в ОАЭ - на 23 тыс. б/с, до 3,1 млн б/с. Добыча снижалась в Ираке - на 42 тыс. б/с, до 4,7 млн б/с, в Нигерии - на 37 тыс. б/с, до 1,8 млн б/с.

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в октябре снизили производство на 1,09 млн баррелей в сутки к базовому уровню, принятому в соглашении ОПЕК+. Таким образом, в октябре их совокупная суточная добыча составила 25,65 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в октябре обязательства были исполнены на 135% против 274% в сентябре.

Спрос на нефть ОПЕК в 2019 году, как ожидается, будет ниже уровня 2018 года - на 0,9 млн б/с, до 30,7 млн б/с. В 2020 году он снизится еще на 1,1 млн - до 29,6 млн б/с, ожидают в организации.

В октябре доля нефти ОПЕК в мировом предложении составляла 29,8%. Всего мировые поставки в октябре составили 99,3 млн б/с.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе РФ) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 г, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. В настоящее время соглашение действует до конца марта 2020 года.