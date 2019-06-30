​Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163%

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия в мае 2019 года на 163% против 168% в апреле.

Об этом ТАСС сообщил источник по итогам заседания технического комитета ОПЕК+, который прошел в Вене в воскресенье, передает Report.

"Процент выполнения соглашения в мае составляет 163%", - сказал он.

При этом страны ОПЕК выполнили соглашение о сокращении добычи на 144%, а страны "не ОПЕК" - на 204%, добавил он. Таким образом, по итогам мая страны соглашения снизили добычу к октябрю 2018 года на 1,956 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,2 млн баррелей в сутки.