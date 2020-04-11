Страны ОПЕК+ пришли к новому соглашению по сокращению добычи нефти

10 апреля прошли переговоры энергетической G20 по сокращению добычи нефти. В них участвовали 23 страны. Они согласовали новую сделку ОПЕК+ до 2022 года. Она предполагает постепенное уменьшение объема сокращения добычи нефти, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что все страны альянса сошлись во мнении о необходимости принять решительные меры.

"Они заключаются в сокращении добычи ОПЕК+ на 10 миллионов баррелей в сутки суммарно в следующие два месяца - май и июнь. Затем, во втором полугодии 2020 года, снижение добычи альянсом должно составить уже 8 миллионов", - сказал он.

Российский министр энергетики добавил, что сделка будет действовать два года. При этом на 2021 год параметры, которые заложены в соглашении, - это сокращение на 6 миллионов баррелей на все участвующие 23 страны.

Александр Новак отметил, что заседание энергетической G20 прошло в формате видеоконференции. В переговорах участвовали страны, как входящие, так и не входящие в ОПЕК. Они совещались почти 10 часов.