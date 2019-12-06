Страны ОПЕК+ обсудят дополнительное сокращение добычи в I квартале

Страны ОПЕК+ обсудят пропорциональное дополнительное сокращение добычи нефти в первом квартале 2020 года в рамках действующей сделки.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам один из делегатов, участвующих в обсуждении.

"Сейчас будет обсуждаться вчерашнее решение ОПЕК в отношении дополнительного сокращения (добычи нефти), будут спрашивать позицию каждой страны", - сказал он.

"Я думаю, что это (дополнительное сокращение в I квартале 2020 году) будет пропорционально", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что страны ОПЕК+ на заседании 1 июля согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти до марта 2020 года. Действующая договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Россия, согласно действующей с января 2019 года договоренности с ОПЕК, должна сократить добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки.

На встрече 5-6 декабря 2019 года в Вене страны ОПЕК+ рассматривают вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.