Странам ОПЕК+ представлены сценарии развития рынка нефти на ближайшие месяцы

Секретариат ОПЕК представил странам ОПЕК+ сценарии развития рынка нефти на ближайшие месяцы в случае, если страны согласятся сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Energy Intelligence.

ОПЕК традиционно представляет обзоры развития рынка перед встречей министров. Последний такой отчет содержал два сценария. Первый из них рассчитан при условии отсутствия ограничений по добыче нефти и с учетом добычи Саудовской Аравии более 12 млн баррелей в сутки против прежних 9,7 млн баррелей. По второму сценарию все страны ОПЕК+, включая Россию, сокращают добычу в целом на 10 млн баррелей в сутки до конца года.

Однако эти сценарии не говорят о том, что консенсус между Россией и Саудовской Аравией накануне переговоров достигнут. Никаких окончательных предложений по распределению квот внутри ОПЕК+ еще нет, подтверждают источники ТАСС. Более того, партнерам предстоит не только определить индивидуальные объемы сокращения, но и уровень, от которого необходимо сокращать. Президент Владимир Путин, выступая по итогам совещания с нефтяниками, сказал, что за отправной уровень можно было взять средний уровень добычи в первом квартале, Саудовская Аравия выступает за отсечение по уровню на начало апреля.

Если странам не удастся договориться на заседании 9 апреля, то глобальное предложение нефти во втором квартале превысит спрос на 14,7 млн баррелей в сутки, ожидают в ОПЕК. Это приведет к исчезновению свободных мощностей для хранения уже до конца второго квартала.

По прогнозу ОПЕК, глобальное потребление нефти в 2020 году упадет на беспрецедентные 6,8 млн баррелей в сутки, а во втором квартале - на 11,9 млн баррелей в сутки. Эти прогнозы выглядят намного более оптимистичными, чем оценки других аналитиков, которые предполагают, что предложение превысило спрос уже на 20 млн или даже 30 млн баррелей в сутки.