Странам ОПЕК+ нужно компенсировать 2,35 млн б/с перепроизводства нефти

Мониторинг ОПЕК+ проведет консультации со всеми странами соглашения до 1 декабря

Общий объем перепроизводства нефти в периметре стран соглашения ОПЕК+ с мая по октябрь составил 2,346 млн баррелей в сутки (б/с), это примерно на 160 тыс. б/с больше, чем месяцем ранее.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с данными внутреннего мониторинга.

Так, "задолженность" стран ОПЕК по сокращению добычи нефти составила по итогам октября 1,32 млн б/с, стран "не ОПЕК" - 1,025 млн б/с. Так, Ирак должен компенсировать 0,6 млн б/с перепроизводства нефти, Россия - 0,53 млн б/с, Южный Судан - 0,3 млн б/с, Габон, Нигерия и Конго - по 0,2 млн б/с.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, которые на встрече во вторник отложили вынесение рекомендации по уровням сокращения добычи нефти в 2021 году, обсудят этот вопрос в предстоящие две недели со всеми странами, участвующими в соглашении, сообщил источник.

Основной причиной, по которой министры решили взять тайм-аут, стала неопределенная ситуация с COVID-19, говорит он. "Они хотят посмотреть, в какую сторону за эти две недели сдвинется ситуация. Они могут сейчас рекомендовать продление на 3 месяца, но, если к 1 декабря все станет только хуже, тогда придется идти и на 6 месяцев", - пояснил источник. "До 1 декабря они хотят проконсультироваться со всеми странами-участницами по этому вопросу", - заключил он.

Изначальные условия сделки по сокращению добычи нефти предполагали, что с 1 января 2021 года ограничения смягчаются, и страны альянса могут нарастить добычу на 1,9 млн б/с. Таким образом, под сокращение уже попадало бы 5,8 млн б/с, а не 7,7 млн б/с, как сейчас. Однако из-за серьезных масштабов второй волны коронавируса и новых локдаунов в ОПЕК+ задумались о том, чтобы продлить действующие параметры сокращения на срок от 3 до 6 месяцев.

На встрече 17 ноября мониторинговый комитет должен был вынести соответствующую рекомендацию, однако было решено сформулировать ее на встрече 1 декабря 2020 года. На этот день назначена министерская конференция всех стран ОПЕК и "не ОПЕК", которые, рассмотрев рекомендацию мониторинга, вынесут окончательное решение о том, как сокращать добычу в первые месяцы нового года.

Отметим, что соглашение о сокращении добычи нефти вступило с мая этого года. До конца июля страны сокращали 9,7 млн б/с, а с августа до конца этого года - 7,7 млн б/с. Россия - крупнейший производитель нефти в ОПЕК+, ее квота по снижению одна из самых больших.

Механизм компенсации неэффективного сокращения добычи введен в ОПЕК+ из-за того, что не все страны выполняют договоренности в полном объеме. По рекомендации мониторингового комитета ОПЕК+, "должники" до конца 2020 года должны полностью компенсировать допущенное перепроизводство нефти. Самые большие нарушения квот были допущены в мае - июне.