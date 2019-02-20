Министр: Стороны должны договориться о поставках туркменского газа по Южному газовому коридору

© Report/Firi Salim https://report.az/storage/news/d3e0d38acc0fc9802cc40d5cf6c983d9/8b15c45b-2cde-4c07-a0ab-25409ebd21e0_292.jpg

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Туркменистан вошел в Консультативный совет Южного газового коридора (ЮГК) два года назад. Представитель Туркменистана заявил об их заинтересованности.

Как сообщает Report, об этом в рамках пресс-конференции по итогам пятого заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора в Баку заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, отвечая на вопрос Report о реализации Транскаспийского трубопровода и возможности экспорта туркменского газа по ЮГК в Европу.

По его словам, между сторонами должно быть соглашение о транспортировке туркменского газа через ЮГК. "Осуществляющие поставки газа по коридору и покупающие газ стороны должны прийти к соглашению. Если будет достигнута договоренность, ЮГК готов рассмотреть предложения", - сказал министр.