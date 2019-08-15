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SOCAR: Столкнувшееся с танкером "Расулзаде" судно не имеет никакого отношения к SOCAR Ukraine

Столкнувшееся с танкером "Расулзаде" судно не связано с SOCAR Ukraine

"Судно Doric Warrior, столкнувшееся с танкером "Мамед Эмин Расулзаде", принадлежащем группе компаний Palmali, не имеет никакого отношения к компании SOCAR Ukraine".

Об этом в ответ на запрос Report заявил замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что утверждения о том, что это происшествие связано с SOCAR, далеки от истины и являются бессмысленными провокациями.

"Мы считаем это направленной против Азербайджана бессмысленной провокацией, абсолютно далекой от истины и лишенной логики", - отметил он. 

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