SOCAR: Столкнувшееся с танкером "Расулзаде" судно не имеет никакого отношения к SOCAR Ukraine

"Судно Doric Warrior, столкнувшееся с танкером "Мамед Эмин Расулзаде", принадлежащем группе компаний Palmali, не имеет никакого отношения к компании SOCAR Ukraine".

Об этом в ответ на запрос Report заявил замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что утверждения о том, что это происшествие связано с SOCAR, далеки от истины и являются бессмысленными провокациями.

"Мы считаем это направленной против Азербайджана бессмысленной провокацией, абсолютно далекой от истины и лишенной логики", - отметил он.