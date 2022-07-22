Столкновение мира с новым энергетическим кризисом

Пандемия COVID-19 замедлила процесс производства энергии за счет альтернативных источников. Во всем мире 733 миллиона человек по-прежнему не имеют доступа к электричеству, а 2,4 миллиарда человек по-прежнему используют виды топлива, наносящие вред их здор

Пандемия COVID-19 замедлила процесс производства энергии за счет альтернативных источников. Во всем мире 733 миллиона человек по-прежнему не имеют доступа к электричеству, а 2,4 миллиарда человек по-прежнему используют виды топлива, наносящие вред их здоровью и окружающей среде.

В Отчете прогресс в энергетике оценивается прогресс в глобальном поиске всеобщего доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, заявляя, что при нынешних темпах прогресса к 2030 году мир все еще не будет обеспечиваться полностью зеленой энергией. Возобновляемые источники энергии могут помочь странам смягчить последствия изменения климата, повысить устойчивость к колебаниям цен и снизить затраты на энергию.

Тем не менее, ожидается что в ближайшие 20 лет на мировом рынке будут доминировать традиционные источники энергии (нефть, газ и уголь), а основной спрос на энергоносители будет направлен из США и стран Европейского Союза (ЕС) в рынки азиатских стран. Прогнозируется, что за этот период мировой рынок производства электроэнергии почти удвоится и на него будет приходиться более 75% поставок.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает, что к 2040 году мировой спрос на энергию вырастет на 37%.

Рост цен на энергоносители за последние два года стал самым большим после нефтяного кризиса 1973 года. Согласно последнему отчету Всемирного банка «Перспективы товарных рынков», война в Украине сильно ударила по товарным рынкам.

Ситуация между Россией и Украиной вновь поставила вопрос о бесперебойных поставках газа. Война сильно повлияла на мировую экономическую систему и энергоснабжение. Украинский кризис и ряд жестких экономических, финансовых и энергетических санкций против России бросили вызов мировой энергетической системе.

Вместо нового мирового порядка, который стоял на повестке дня после пандемии COVID-19, сейчас все думают о новом глобальном энергетическом кризисе.

Из-за санкций, сдержанности западных трейдеров, и российского энергетического шантажа нефть в номинальном выражении подорожала почти в 4,5 раза. Результат таких высоких цен уже очевиден. Если раньше Россия обеспечивала до 40% потребности Европы в газе, то в 2021 году эта доля несколько снизилась до 35%, а сейчас составляет менее 25%.

Европа сильно зависит от российского газа, и если трубопроводы будут закрыты, она не сможет найти альтернативные источники в краткосрочной перспективе. Если кризис продолжится, то к концу года проблема газоснабжения обострится.

Известный экономист Нуриэль Рубини пишет в своей статье «Русская война и глобальная экономика», что экономические и финансовые последствия войны и связанного с ней стагфляционного шока будут наибольшими в России и Украине, за которыми следует Европейский союз из-за его сильной зависимости от российского газа.

Россия стремительно перенаправляет большие объемы дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, которые составляют основу её экспорта и от которых отказывается Европа, на Ближний Восток. С начала конфликта в Украине, импорт российского топлива в Европу сократился на 30%.

Другие производители, которых можно рассматривать как альтернативу России, можно рассматривать только в долгосрочной перспективе. Известно, что Россия подписала контракты на продажу газа на азиатских рынках, особенно в Китае, но ее крупнейшими покупателями в мире по-прежнему остаются Евросоюз и Турция.

Прогнозируется, что мировой спрос на нефть достигнет 101,6 млн баррелей в сутки в 2023 году, превысив допандемический уровень. Несмотря на то что происходит на фоне дефицита энергии в мире, энергетическая стратегия Азербайджана успешно развивается. Сегодня Азербайджан является экспортером энергоресурсов. Азербайджан экспортирует газ в Европу, особенно в Италию, а также в Турцию, Грузию и Израиль. В целом за январь-март 2022 года в 17 стран мира было экспортировано 5 млн 887 тысяч 523,51 тонны нефти на сумму 3 млрд 680 млн 031,85 тысячи долларов США. Хотя объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов снизился на 6,6% по сравнению с 2020 годом, стоимость увеличилась на 41,2%.

18 июля 2022 года Европейская комиссия подписала соглашение с Азербайджаном об удвоении импорта природного газа к 2027 году. Соглашение, предусматривающее увеличение импорта азербайджанского природного газа как минимум до 20 млрд кубометров в год в течение 15 лет, поможет снизить зависимость стран Евросоюза от российских энергоресурсов.

В рамках концепции "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" предусматривается реализация проектов реконструкции и развития и превращение Карабахского региона страны в зону зеленой энергии определено в качестве приоритетного направления. В мае 2021 года министерство энергетики Азербайджана подписало соглашение с японской компанией TEPSCO о создании зоны «зеленой энергии» на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

Цель состоит в том, чтобы к 2050 году превратить регион в полностью зеленую энергетическую зону, а также сократить выбросы углекислого газа на 40%.

Потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана составляет 37 000 МВт, примерно десять тысяч из этого был открыт после освобождения территорий от оккупации в 2020 году. Альтернативный энергетический потенциал освобожденных территорий Азербайджана включает практически все виды возобновляемых источников энергии, включая воду, солнечную, ветровую и геотермальную энергию. В этом регионе суммарный потенциал солнечной энергии оценивается в 7200 мегаватт, ветровой в 2000 мегаватт, а запасы термальных вод составляют 4-5 тысяч кубометров в сутки.

В результате успешной политики, проводимой Азербайджаном, удалось сохранить непрерывный рост ВВП, снизить уровень высокой инфляции и безработицы, успешно продолжить добычу нефти и занять одно из основных мест на энергетическом рынке.