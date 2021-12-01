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Стоимость золота растет после снижения накануне

Стоимость золота растет после снижения накануне Стоимость золота колеблется на неопределенности по поводу монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, увеличиваясь сегодняшним утром после снижения накануне.
Энергетика
1 декабря 2021 г. 11:06
Стоимость золота растет после снижения накануне

Стоимость золота колеблется на неопределенности по поводу монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, увеличиваясь сегодняшним утром после снижения накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:00 по бакинскому времени цена февральского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex растет на 0,7%, или на 12,45 доллара США, до 1789,8 доллара за тройскую унцию.

На рынке драгоценного металла наблюдается волатильность, что связано с комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла, который заявлял, что рекордный за 30 лет всплеск инфляции в США — явление временное, и потому планов проведения монетарной политики менять не нужно.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября сообщила о постепенном начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка и о возможном затем повышении учетной ставки, но не раньше второй половины будущего года, сообщает "Прайм". Но накануне Пауэлл сообщил, что регулятор может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось. Кроме того, он заявил, что инфляцию пора перестать называть временной в формулировках ФРС. Тем самым наконец признается, что рост потребительских цен не уймется сам собой, без рестриктивных (ограничительных) мер со стороны регулятора.

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