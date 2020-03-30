Стоимость Urals опустилась до 16 долларов

Цены на российскую нефть в пятницу, 27 марта, достигли минимального уровня с 1999 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 16,2 доллара США за баррель, сообщает агентство Argus Media.

За неделю Urals подешевела на 5,51 доллара США за баррель, а скидка на нее увеличилась на 1,25 доллара США - до отметки в 4,75 доллара, что стало максимумом с 2008 года.

Отметим, что Brent на Лондонской бирже торгуется по 23 доллара США за баррель, а нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже стоит в пределах 20 долларов США.