Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Общая стоимость проекта "Южный газовый коридор" снизилась до 40 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на пресс-конференции, состоявшейся после 3-го заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

По его словам, проблем с финансированием проекта нет: "На собрании приняли участие представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Европейского инвестиционного банка (EIB), Азиатского банка развития (AIB) и других финансовых институтов, которые заявили о постоянной поддержке этого проекта".

"Мы намерены расширить проект "Южный газовый коридор". Именно поэтому сегодня здесь участвуют представители Ионическо-Адриатического газопровода (IAP)", - добавил министр.

Н.Алиев отметил, что на собрании обсуждался вопрос финансирования проекта: "Финансовые учреждения поддерживают проект и готовы оказать необходимую помощь. Балканские страны также заинтересованы в проекте. В 2018 году газ достигнет Турции, в 2020 году - Италии. Также обсуждены проекты IGB и IAP".