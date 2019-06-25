​Стоимость проекта нефтепровода Броды-Плоцк снижена

Общая стоимость проекта трубопровода Броды (Украина) - Плоцк "Адамова застава" (Польша) снижена примерно на 130 млн евро по результатам технико-экономического обоснования.

Об этом сообщил Report генеральный директор Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" Сергей Скрипка: "В этом году мы завершили подготовку технико-экономического обоснования. По его результатам, общая стоимость проекта снизилась до 360 млн с 490 млн евро".

Гендиректор отметил, что "Сарматиа" в начале этого года создала базу владельцев земельных участков по маршруту трубопровода, с которыми предусмотрено подписание договоров.

По его словам, это уже входит в инвестиционный этап: "Это вопрос финансовых затрат в рамках инвестиционного решения".

С.Скрипка сказал, что 30% финансирования должны вложить соучредители компании, после чего проект может оправдать себя и быть реализован без грантового финансирования.

Он напомнил, что проект должен был получить грант от Европейской комиссии: "В целом, пока рано говорить об этом. Потому что мы еще не достигли стадии финансирования проекта".

Гендиректор также добавил, что ожидается подписание межправительственного соглашения (страны компаний-акционеров) для реализации проекта.

Отметим, что МТП "Сарматиа" было создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn. Участниками МТП "Сарматиа" являются Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (25,32%), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09%), украинская "Укртранснафта" (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%) и литовская AB Klaipedos Nafta (1%).

Нефтепровод Броды-Плоцк (Адамова застава) является единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора. В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, из которых 120 километров нефтепровода будут построены на территории Украины, 257 километров - Польши.