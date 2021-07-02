Стоимость проекта IGB может снизиться

Стоимость проекта интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB), призванный транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию, станет еще дешевле.

Стоимость проекта интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB), призванный транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию, станет еще дешевле.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, причина в том, что первоначально запланированное строительство двух важных автоматических газорегулирующих станций было исключено из строительного контракта с греческой компанией Avax без соответствующего изменения стоимости контракта.

В консорциуме ICGB заявили, что строительство трубопровода IGB финансируется не только за счет средств Европейского Союза, но и за счет средств Европейского инвестиционного банка.

Консорциум подчеркнул, что оба объекта были выведены из эксплуатации из-за отсутствия необходимости, и их стоимость будет вычтена из платежей подрядчику, которые производятся только на основе проверенных затрат.

В сообщении также отмечается, что проект IGB начнет получать газ в Болгарию после ввода в эксплуатацию интерконнектора с Грецией, то есть с середины 2022 года.