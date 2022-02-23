Стоимость природного газа в Европе выросла на 2,8%

Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с 14 февраля поднялась выше 960 за тысячу кубометров.

Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с 14 февраля поднялась выше 960 за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 960,6 за 1 тыс. кубометров.

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 2,8%.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о том, что Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток-2" после признания Россией "ЛНР" и "ДНР". Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего данный проект заморожен.