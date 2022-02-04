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Стоимость природного газа повысилась на 2,6%

Стоимость природного газа повысилась на 2,6% Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу превысила 970 долларов США за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
4 февраля 2022 г. 11:57
Стоимость природного газа повысилась на 2,6%

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу превысила 970 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 975 за тысячу кубометров.

Общий рост стоимости газа составляет около 2,6%.

Происходит это на фоне снижения номинаций со стороны российского "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины. После резкого роста прокачки 1 февраля до 107,7 млн кубометров "Газпром" постепенно снижал транзит в последующие дни и на 4 февраля выставил планируемые объемы в 73 млн кубометров.

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Версия на английском языке Gas prices grow 2.6%
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 2,6 % artıb

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