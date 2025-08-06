Стоимость подписанных BP с SOCAR-KBR контрактов по двум новым проектам в Азербайджане оценивается в 50 млн фунтов

Стоимость двух контрактов, подписанных британской компанией BP с компанией SOCAR-KBR LLC (совместное предприятие Госнефтекомпании Азербайджана и американской KBR) по двум новым проектам в Азербайджане оценивается в 50 млн британских фунтов.

Стоимость двух контрактов, подписанных британской компанией BP с компанией SOCAR-KBR LLC (совместное предприятие Госнефтекомпании Азербайджана и американской KBR) по двум новым проектам в Азербайджане оценивается в 50 млн британских фунтов.

Об этом передает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan.

Как сообщалось, один из контрактов предполагает поддержку проекта электрификации Сангачальского терминала (STEL), другой – проекта компрессорной станции на газовом месторождении Шах-Дениз (Shah Deniz Compression, SDC).

По информации BP-Azerbaijan, контракт с SOCAR-KBR LLC по проекту SDC оценивается в 43 млн фунтов стерлингов и вступил в силу 1 июля 2025 года. Работы в рамках этого соглашения планируется завершить в 2026 году.

Объем работ по контракту включает проектирование, инжиниринг и обеспечение поставок для строительства верхних строений платформы SDC, опорного блока и свай для этой же платформы, а также объектов, расположенных на суше и на море (платформ Shahdeniz Alpha, Shahdeniz Bravo и Сангачальский терминал), включая интеграцию с подводной системой, а также подготовку к установке, ввод в эксплуатацию и операционную готовность.

Контракт в рамках проекта STEL оценивается в 7 млн британских фунтов и вступил в силу также с 1 июля. Работы в рамках этого договора планируется завершить в 2028 году. Контракт охватывает услуги по инженерному проектированию и снабжению для установки ряда нового оборудования и внесения изменений в существующие объекты на территории Сангачальского терминала с целью обеспечения защитного механизма для передачи энергии от электрической сети и бесперебойного энергоснабжения.

Как сообщалось, BP, SOCAR и другие инвесторы Сангачальского нефтегазового терминала утвердили проект его электрификации (STEL). Проект обеспечит подключение терминала к государственной электрической сети, управляемой АО "Азерэнержи". Для этого будут построены новые объекты как на территории терминала, так и за ее пределами, включая новую электрическую подстанцию 220/110 кВ. Ожидается, что реализация этих проектов позволит сократить выбросы от операций Сангачальского терминала на 50%. В настоящее время терминал использует семь газовых турбин, которые после электрификации планируется поэтапно демонтировать, а неиспользуемый объем газа направить на экспорт.

Проект STEL стоимостью $230 млн будет реализован компанией BP. Планируется, что строительные работы по проекту начнутся в этом году и будут завершены в два этапа - первый в середине 2027 года, второй - до конца 2028 года.

По строительству компрессорной платформы SDC акционеры проекта разработки месторождения Шах-Дениз 4 июня 2025 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение (FID, final investment decision). Проект SDC стоимостью $2,9 млрд является продолжением двух предыдущих фаз разработки месторождения. Целью данного проекта является обеспечение доступности запасов газа низкого давления на месторождении и обеспечение их добычи, что позволит достичь максимальной газоотдачи месторождения. Ожидается, что проект позволит добывать и экспортировать около 50 млрд кубометров дополнительного газа и около 25 млн баррелей дополнительного конденсата с месторождения. Строительство новой платформы планируется начать в 2025 году. BP намерена ввести в эксплуатацию платформу SDC в 2029 году.