Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее

Мировые цены на нефть замедлили темпы роста в пятницу утром после достижения рекордных с 2014 года показателей торговым днем ранее.

Мировые цены на нефть замедлили темпы роста в пятницу утром после достижения рекордных с 2014 года показателей торговым днем ранее.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,6%, до 101,31 доллара США за баррель, майский фьючерс на Brent - на 2,32%, до 97,63 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI выросли в цене на 2,14%, до 94,81 доллара за баррель.

В четверг в ходе торгов рост цен достигал 9%. В итоге стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле превышала 105 долларов за баррель, а WTI - 100 долларов. Для обеих марок это рекорд с 2014 года.