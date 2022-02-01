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Стоимость нефти выросла в преддверии заседания ОПЕК+

Стоимость нефти выросла в преддверии заседания ОПЕК+ Нефть подорожала во вторник утром, инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ по добыче.
Энергетика
1 февраля 2022 г. 09:39
Стоимость нефти выросла в преддверии заседания ОПЕК+

Нефть подорожала во вторник утром, инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ по добыче.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,41%, до 88,63 США доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 88,53 доллара.

Инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на среду. В этот день страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что они продолжат ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день в среднем.

"Нефть за 100 долларов может быть не за горами, так как высоки ожидания того, что предложение не приблизится к спросу, поскольку ОПЕК+ поставит цели постепенного увеличения добычи, которых им не удастся достичь", — заявили газете Wall Street Journal аналитики.

Кроме того, трейдеры сохраняют некоторые опасения по поводу добычи "черного золота" на фоне геополитической напряженности между Украиной и Россией, что также поддерживает рост цен на нефть.

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