Стоимость нефти выросла почти на 2%

Мировые цены на нефть в пятницу днем усилили рост и прибавляют почти 2% на фоне перспектив снижения предложения этого вида сырья.

Мировые цены на нефть в пятницу днем усилили рост и прибавляют почти 2% на фоне перспектив снижения предложения этого вида сырья.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,92%, до 90,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,81%, до 85,05 доллара.

09.43

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно выросли, пока инвесторы оценивают перспективы сокращения предложения на этот вид сырья.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,72%, до 89,79 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,48%, до 83,94 доллара.

Положительно на нефтяные котировки повлияли итоги заседания ОПЕК+. Альянс решил вернуться к августовским условиям соглашения и сократить добычу "черного золота" в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки. Решение было принято для поддержания цен на нефть.

Кроме того, росту стоимости "черного золота" способствует заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия прекратит поставки нефти тем странам, которые введут на нее ценовые ограничения. Это, в свою очередь, также вызвало ожидания сокращения нефтяного предложения на рынке.