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Стоимость нефти выросла на заявлении Минэнерго США

Стоимость нефти выросла на заявлении Минэнерго США Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли более чем на 1% на заявлении Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
8 октября 2021 г. 09:50
Стоимость нефти выросла на заявлении Минэнерго США

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли более чем на 1% на заявлении Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,12%, до 82,87 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 79,31 доллара США за баррель.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, на рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен более чем на 1%, чему способствовало заявление Минэнерго США о том, что власти страны не готовы высвободить свои стратегические запасы нефти.

"Это привело к тому, что внимание рынков вернулось к более высокому спросу в условиях энергетического кризиса", — добавили эксперты.

Нефтяные трейдеры также ждут публикации статистики нефтесервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделю.

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