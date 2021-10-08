Стоимость нефти выросла на заявлении Минэнерго США

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли более чем на 1% на заявлении Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли более чем на 1% на заявлении Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,12%, до 82,87 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 79,31 доллара США за баррель.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, на рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен более чем на 1%, чему способствовало заявление Минэнерго США о том, что власти страны не готовы высвободить свои стратегические запасы нефти.

"Это привело к тому, что внимание рынков вернулось к более высокому спросу в условиях энергетического кризиса", — добавили эксперты.

Нефтяные трейдеры также ждут публикации статистики нефтесервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделю.