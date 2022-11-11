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Стоимость нефти выросла на данных о резком замедлении инфляции в США

Стоимость нефти выросла на данных о резком замедлении инфляции в США Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно выросли, инвесторы продолжают оценивать данные о сильном замедлении инфляции в США.
Энергетика
11 ноября 2022 г. 10:07
Стоимость нефти выросла на данных о резком замедлении инфляции в США

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно выросли, инвесторы продолжают оценивать данные о сильном замедлении инфляции в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22%, до 93,88 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 86,7 доллара.

На рост цен влияют данные о замедлении годовой инфляции в США по итогам октября сразу до 7,7% с 8,2% месяцем ранее.

С начала недели и до выхода данных об инфляции в США цены на "черное золото" сильно падали, поскольку власти Китая заявили о намерениях продолжить политику "нулевого ковида", что дало инвесторам почву для рассуждений о замедлении экономического роста. Так, стоимость нефти марки Brent упала на 4,7%, а марки WTI - на 6,35%, даже с учетом вчерашнего значительного роста как первой реакции на данные об инфляции в США.

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