Стоимость нефти выросла на более чем 1%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% в понедельник на снижении опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон".

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% в понедельник на снижении опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,34%, до 76,15 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 72,59 доллара.

По мнению аналитиков CBA, которое приводит газета Wall Street Journal, ослабление опасений по поводу штамма "омикрон" помогает нефтяным рынкам "уклоняться от пессимистичных настроений".

Отсутствие особой реакции властей разных стран мира на выявление очередного штамма нового коронавируса приближает перспективы восстановления спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть.

Кроме того, нефтяные инвесторы находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК+ позднее в понедельник.