Стоимость нефти выросла на 3%

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 1,4 долларов или 3,14% и составила 45,94 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 3,31% или 1,59 долларов и составила 49,52 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 доллара/баррель.