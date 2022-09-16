Стоимость нефти восстановилась после обвала днем ранее

Мировые цены на нефть в пятницу утром восстановились после падения торговым днем ранее.

Мировые цены на нефть в пятницу утром восстановились после падения торговым днем ранее.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,42%, до 91,22 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 85,37 доллара.

На рынке нефти наблюдается положительная динамика, которая обусловлена коррекционным восстановлением котировок после сильного падения в предыдущую торговую сессию. Так, в четверг стоимость "черного золота" марки Brent опустилась на 3,5%, а марки WTI — на 4,3%.

Такое падение котировок было обусловлено преимущественно опасениями за состояние мировой экономики в связи с высокой инфляцией и "ястребиной" политикой центробанков.

Кроме того, инвесторы с негативом оценивают антиковидные ограничения в Китае, которые приводят к снижению спроса на топливо.