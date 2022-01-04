Стоимость нефти Urals в 2021 году достигла 69 долларов за баррель

Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в прошлом году выросла в 1,7 раза к уровню 2020 года, составив 69 долларов США за баррель.

Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в прошлом году выросла в 1,7 раза к уровню 2020 года, составив 69 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это следует из данных Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2021 года (среднегодовая) сложилась в размере 69 долларов США за баррель, в 2020 году — 41,73 доллара США за баррель", — сообщает ведомство.

При этом средняя цена Urals в прошедшем декабре составила 72,71 доллара США за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в декабре 2020 года, когда она находилась в среднем на уровне 49,37 доллара США за баррель, уточняет Минфин.