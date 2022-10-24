Стоимость нефти упала после выхода макростатистики в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились после выхода макростатистики в Китае.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились после выхода макростатистики в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 0,54%, до 90,85 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 84,53 доллара.

Стоимость нефти снизилась в понедельник утром, пока рынки реагируют на публикацию статистики в Китае. Так, Китай по итогам первых трех кварталов 2022 года сократил объемы импорта нефти на 4,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.