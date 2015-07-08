Стоимость нефти стабилизировалась

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,38% или 0,20 доллара и составила 52,33 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалась положительная динамика, она подорожала на 0,55% или 0,31 доллара и составила 56,85 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 60 долларов/баррель.