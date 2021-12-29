Стоимость нефти стабилизировалась после выхода статданных по запасам в США

Цены на нефть стабилизировались в среду утром на данных Американского института нефти (API) по запасам сырья.

Цены на нефть стабилизировались в среду утром на данных Американского института нефти (API) по запасам сырья.

Об этом передает Report со ссылкой на данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,08% — до 78,73 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI – оставалась на уровне предыдущего закрытия в 75,98 доллара.

По оценке API, запасы нефти в США за неделю по 24 декабря снизились на 3,09 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 3,233 млн баррелей. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует Минэнерго США.

"Нефть выросла на фоне ожиданий восстановления спроса в новом году, а также сокращения мировых запасов", — отмечают аналитики, которых цитирует газета Wall Street Journal. Однако аналитики ожидают, что рост цен на нефть будет ограничен, поскольку мировые поставки, вероятно, вырастут в следующем году ввиду постепенного увеличения добычи ОПЕК+ и США.