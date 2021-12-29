О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стоимость нефти стабилизировалась после выхода статданных по запасам в США

Стоимость нефти стабилизировалась после выхода статданных по запасам в США Цены на нефть стабилизировались в среду утром на данных Американского института нефти (API) по запасам сырья.
Энергетика
29 декабря 2021 г. 09:11
Стоимость нефти стабилизировалась после выхода статданных по запасам в США

Цены на нефть стабилизировались в среду утром на данных Американского института нефти (API) по запасам сырья.

Об этом передает Report со ссылкой на данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,08% — до 78,73 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI – оставалась на уровне предыдущего закрытия в 75,98 доллара.

По оценке API, запасы нефти в США за неделю по 24 декабря снизились на 3,09 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 3,233 млн баррелей. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует Минэнерго США.

"Нефть выросла на фоне ожиданий восстановления спроса в новом году, а также сокращения мировых запасов", — отмечают аналитики, которых цитирует газета Wall Street Journal. Однако аналитики ожидают, что рост цен на нефть будет ограничен, поскольку мировые поставки, вероятно, вырастут в следующем году ввиду постепенного увеличения добычи ОПЕК+ и США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices stable after statistical data on US crude inventory

Другие новости из категории

В Мексике власти хотят сохранить запасы нефти для следующих поколений
В Мексике власти хотят сохранить запасы нефти для следующих поколений
29 декабря 2021 г. 03:13
Азербайджан входит в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию
Азербайджан входит в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию
28 декабря 2021 г. 22:07
Цена газа в Европе за день снизилась на 2%
Цена газа в Европе за день снизилась на 2%
28 декабря 2021 г. 21:37
В ПХГ Украины запасы газа сократились на более чем 5%
В ПХГ Украины запасы газа сократились на более чем 5%
28 декабря 2021 г. 15:22
Япония продаст нефть из своего госрезерва в начале февраля 2022 года
Япония продаст нефть из своего госрезерва в начале февраля 2022 года
28 декабря 2021 г. 13:14
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию сократился на 31% в октябре
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию сократился на 31% в октябре
28 декабря 2021 г. 13:00
Общий объем продаж Petkim вырос до 19,2 млн лир
Общий объем продаж Petkim вырос до 19,2 млн лир
28 декабря 2021 г. 12:34
Petronas прогнозирует стоимость нефти в пределах 50-60 долларов
Petronas прогнозирует стоимость нефти в пределах 50-60 долларов
28 декабря 2021 г. 12:15
Petkim отложил покупку доли в STAR
Petkim отложил покупку доли в STAR
28 декабря 2021 г. 10:45
Число перевозящих СПГ из США в Европу танкеров увеличилось на треть
Число перевозящих СПГ из США в Европу танкеров увеличилось на треть
28 декабря 2021 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi