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Стоимость нефти снизилась за два дня на 7%

Стоимость нефти снизилась за два дня на 7% Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжили снижение второй день подряд, опустившись за это время примерно на 7%, на заявлении США о высвобождении 1 млн баррелей в сутки из стратегических резервов.
Энергетика
1 апреля 2022 г. 09:07
Стоимость нефти снизилась за два дня на 7%

Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжили снижение второй день подряд, опустившись за это время примерно на 7%, на заявлении США о высвобождении 1 млн баррелей в сутки из стратегических резервов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,11%, до 104,59 долларов за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 99,89 долларов.

В четверг, президент США Джо Байден на фоне перебоев с поставками нефти объявил, что Соединенные Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 млн баррелей в течение полугода. Данное заявление помогло значительно снизить стоимость нефти, которая держалась выше 110 долларов за баррель в течение продолжительного времени.

Тем не менее, трейдеры полагают, что это временная мера, призванная свести к минимуму весеннее ралли цен. С этой целью она может незначительно увеличить поставки и, таким образом, удержать цены на соразмерно низком уровне.

Инвесторы продолжают следить за развитием геополитической ситуации вокруг Украины и оценивать риски для мировой экономики от антироссийских санкций.

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