Стоимость нефти снизилась вслед за ценами на газ

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились вслед за ценами на газ после комментариев России и США.

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились вслед за ценами на газ после комментариев России и США.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.57 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,46% — до 80,71 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 76,61 доллара США за баррель.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему в частности способствовало снижение цен на газ.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин. Кроме того, по данным СМИ, заявление в среду президента России Владимира Путина о готовности РФ к работе по стабилизации мирового энергорынка способствовало снижению цен на газ.

Давление на цены на "черное золото" также оказала статистика по коммерческим запасам нефти в США за неделю, которые увеличились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 420,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,4 миллиона баррелей.