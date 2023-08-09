Стоимость нефти снизилась после выхода данных о коммерческих запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром опустились после выхода данных Американского института нефти (API) о росте недельных коммерческих запасов в США.

Мировые цены на нефть в среду утром опустились после выхода данных Американского института нефти (API) о росте недельных коммерческих запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,16%, до 86,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 82,78 доллара.

Инвесторы обращают внимание на данные API. По оценке организации, за неделю по 4 августа коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,1 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы управлением энергетической информации Минэнерго страны в среду. Аналитики ожидают, что коммерческие запасы выросли на 0,6 млн баррелей.

Рынок также реагирует на экономическую статистику из Китая. Индекс потребительских цен (CPI) КНР- основной показатель инфляции - в июле 2023 года сократился на 0,3% в годовом выражении. Инвесторы следят за показателями экономики Китая, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.