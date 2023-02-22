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Стоимость нефти снизилась перед публикацией протокола ФРС США

Стоимость нефти снизилась перед публикацией протокола ФРС США Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 09:19
Стоимость нефти снизилась перед публикацией протокола ФРС США

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рынки оценивают перспективы спроса, ожидая сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25% - до 82,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 76,16 доллара.

Одним из главных факторов для нефтяных трейдеров остаются перспективы спроса. В частности, рынки в среду ждут публикации протокола февральского заседания ФРС. Документ может содержать подсказки о дальнейших планах регулятора по монетарной политике на фоне по-прежнему высокой инфляции.

В прошлом году Федрезерв поднимала ставку 7 раз. В текущем ставка была повышена в феврале, и в марте рынки ждут нового повышения. Жесткая политика регулятора усиливает опасения рецессии, что влияет на прогнозы нефтяного спроса.

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Версия на английском языке Oil prices fall in anticipation of US Fed’s minutes

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