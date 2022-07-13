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Стоимость нефти снизилась ниже 100 долларов на опасениях вокруг спроса

Стоимость нефти снизилась ниже 100 долларов на опасениях вокруг спроса Мировые цены на нефть в среду утром снизились ниже уровня 100 долларов США за баррель из-за опасений вокруг экономики Китая и перспектив вокруг спроса.
Энергетика
13 июля 2022 г. 09:39
Стоимость нефти снизилась ниже 100 долларов на опасениях вокруг спроса

Мировые цены на нефть в среду утром снизились ниже уровня 100 долларов США за баррель из-за опасений вокруг экономики Китая и перспектив вокруг спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,07%, до 99,42 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 95,63 доллара.

Нефтяные трейдеры оценивают перспективы спроса, в то время как в Китае ухудшается ситуация с коронавирусом. Новые вспышки приводят к ужесточению карантинных ограничений, что сдерживает ожидания по экономике страны и усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире. Днем ранее на этом фоне цены на Brent и WTI упали примерно на 7% и 8,5% соответственно.

Инвесторы также обращают внимание на данные API о коммерческих запасах нефти в США за прошлую неделю. Так, по данным института, запасы в стране за неделю по 8 июля подскочили на 4,8 млн баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут снижение показателя на 0,2 млн баррелей.

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Версия на английском языке Oil drops below $100 on fears around demand

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