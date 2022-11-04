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Стоимость нефти снизилась на опасениях за спрос в Китае

Стоимость нефти снизилась на опасениях за спрос в Китае Цены на нефть в четверг снизились примерно на 2%.
Энергетика
4 ноября 2022 г. 09:39
Стоимость нефти снизилась на опасениях за спрос в Китае

Цены на нефть в четверг снизились примерно на 2%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы опасаются глобальной рецессии, что резко снизит спрос на сырье. Эти опасения усилились из-за продолжения политики нулевой терпимости к COVID властями Китая, а также повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, что оказало поддержку доллару. Тем не менее, потенциал снижения цен ограничен на фоне беспокойства по поводу нехватки предложения.

Фьючерсы на нефть Brent закрылись с понижением на 1,49 доллара США, или 1,5%, по 94,67 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,83 доллара, или 2,0%, до 88,17 доллара за баррель.

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