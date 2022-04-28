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Стоимость нефти снизилась на опасениях за спрос в Китае

Стоимость нефти снизилась на опасениях за спрос в Китае Мировые цены на нефть в четверг утром снищились более чем на 1%, инвесторов продолжает беспокоить ситуация со спросом в Китае.
Энергетика
28 апреля 2022 г. 10:01
Стоимость нефти снизилась на опасениях за спрос в Китае

Мировые цены на нефть в четверг утром снищились более чем на 1%, инвесторов продолжает беспокоить ситуация со спросом в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,4%, до 103,48 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,3%, до 100,69 долларов.

Цены на нефть остаются под влиянием ситуации в Китае. Так, в стране, являющейся одним из крупнейших потребителей "черного золота", сохраняются жесткие COVID-ограничения, что заставляет трейдеров опасаться за спрос на него.

"В последние недели в Китае уже наблюдались значительные потери спроса, связанные с усилиями по ограничению распространения COVID-19, причем новые опасения возникают по мере роста числа заболевших в Пекине", — сообщает агентство Market Watch со слов аналитиков.

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