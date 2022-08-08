Стоимость нефти снизилась на опасениях вокруг спроса

Мировые цены на нефть в понедельник днем снизились, инвесторы обеспокоены перспективами вокруг спроса из-за рисков рецессии.

Мировые цены на нефть в понедельник днем снизились, инвесторы обеспокоены перспективами вокруг спроса из-за рисков рецессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,93%, до 94,04 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 88,19 доллара. Утром их стоимость несколько росла.

Среди трейдеров усилились опасения вокруг перспектив спроса на нефть. Рынки обеспокоены возможной рецессией, на что указывают некоторые экономические данные, а также заявления мировых центробанков.

Так, ВВП США по итогам второго квартала снижается второй квартал подряд, годовая инфляция в стране остается на рекорде последних 40 лет. Высокая инфляция в мире побуждает мировые ЦБ повышать ставки, а ужесточение монетарной политики усиливает опасения по поводу рецессии. Кроме того, Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики с четвертого квартала.

Банк понизил прогноз по цене нефти Brent в третьем квартале до 110 долларов за баррель со 140 долларов.

10.17

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно выросли на опасениях дефицита этого вида сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28%, до 95,19 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 89,23 доллара.

Опасения инвесторов относительно нехватки "черного золота" на рынке подкрепляет статистика из Китая. Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая сообщил, что поставки нефти в страну в июле увеличились после заметного снижения месяцем ранее, до четырехлетнего минимума, и это является признаком восстановления спроса.

При этом продолжают сдерживать рост нефтяных цен опасения о возникновении экономической рецессии.