Стоимость нефти снизилась на опасениях вокруг мировой экономики

Мировые цены на нефть снизились в четверг днем примерно на 2%, рынки оценивают перспективы восстановления экономики на фоне высокой инфляции и принимаемых в связи с этим мер мировыми центробанками.

Мировые цены на нефть снизились в четверг днем примерно на 2%, рынки оценивают перспективы восстановления экономики на фоне высокой инфляции и принимаемых в связи с этим мер мировыми центробанками.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,82% — до 116,35 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,79%, до 113,25 доллара.

Опасения по поводу высокой инфляции и восстановления экономики отражаются на ожиданиях по спросу на нефть. Мировые центробанки ужесточают монетарную политику и поднимают ключевые ставки: Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75%, а в четверг ставки повысили ЦБ Швейцарии и Великобритании.

В результате доллар дорожает к евро на 0,4%, к фунту стерлингов — на 0,2%, а более дорогой доллар делает нефть менее доступной для владеющих другой валютой инвесторов.

09.47

Мировые цены на нефть после снижения днем ранее выросли в четверг утром на фоне сохраняющихся опасений за поставки сырья при устойчивом спросе.

Как передает Report, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3% — до 118,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 115,83 доллара. В среду нефть подешевела на 2,2% и 3% соответственно.

Сочетание опасений за поставки на фоне санкций против российского энергетического сектора и позитивных ожиданий по спросу со стороны Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, остается базовой поддержкой для нефтяных цен. Стоимость Brent не опускалась ниже 100 долларов за баррель с 25 апреля, WTI — с 11 мая.

Поддерживает рост котировок и некоторая коррекционная динамика. Удешевление нефти днем ранее превышало 2% после публикации статистики из США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 июня неожиданно выросли на 2 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли сильнее прогноза, а бензина — неожиданно снизились. Добыча за неделю выросла на 100 тыс. баррелей в сутки — до 12 млн баррелей в сутки.